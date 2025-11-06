|
06.11.2025 06:31:29
Christian Berner Tech Trade (B) veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Christian Berner Tech Trade (B) äußerte sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Es stand ein EPS von 1,12 SEK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Christian Berner Tech Trade (B) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,510 SEK in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 232,1 Millionen SEK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Christian Berner Tech Trade (B) einen Umsatz von 217,4 Millionen SEK eingefahren.
Redaktion finanzen.at
