CHUGIN FINANCIAL GROUP legte Quartalsergebnis vor

CHUGIN FINANCIAL GROUP hat am 01.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 45,75 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte CHUGIN FINANCIAL GROUP 39,40 JPY je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,86 Prozent auf 59,46 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 49,61 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 222,95 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte CHUGIN FINANCIAL GROUP 152,61 JPY je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahr hat CHUGIN FINANCIAL GROUP im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 11,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 226,62 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 203,05 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at