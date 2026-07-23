Cia Energetica de Pernambuco - CELPE A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Cia Energetica de Pernambuco - CELPE A hat am 21.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,52 BRL. Im Vorjahresviertel waren 5,49 BRL je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 2,25 Milliarden BRL gegenüber 2,05 Milliarden BRL im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at