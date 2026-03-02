CIMB Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

CIMB Group hat am 27.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 MYR gegenüber 0,170 MYR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat CIMB Group im vergangenen Quartal 8,58 Milliarden MYR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 59,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CIMB Group 5,39 Milliarden MYR umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,730 MYR beziffert. Im Vorjahr hatte CIMB Group 0,720 MYR je Aktie verdient.

CIMB Group hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 37,83 Milliarden MYR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 36,91 Milliarden MYR erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 0,734 MYR je Aktie sowie einen Umsatz von 22,75 Milliarden MYR belaufen.

Redaktion finanzen.at