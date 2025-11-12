Circle Internet Group Q3 Earnings Summary

(RTTNews) - Below are the earnings highlights for Circle Internet Group (CRCL):

Earnings: $214.38 million in Q3 vs. $70.99 million in the same period last year. EPS: $0.64 in Q3 vs. $0.00 in the same period last year. Analysts projected $0.18 per share Revenue: $739.75 million in Q3 vs. $445.76 million in the same period last year.