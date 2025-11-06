Cirrus Logic hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Cirrus Logic hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 2,48 USD gegenüber 1,83 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 541,9 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 561,0 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at