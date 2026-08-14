Cisco Systems präsentierte Quartalsergebnisse

Cisco Systems hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 1,35 CAD. Im letzten Jahr hatte Cisco Systems einen Gewinn von 0,980 CAD je Aktie eingefahren.

Cisco Systems hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 24,09 Milliarden CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20,16 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,61 CAD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,56 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 11,05 Prozent auf 87,75 Milliarden CAD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 79,01 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at