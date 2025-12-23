Citius Oncology Aktie
WKN DE: A40K7E / ISIN: US17331Y1091
|
24.12.2025 00:41:00
Citius Oncology, Inc. Full Year Loss Increases
(RTTNews) - Citius Oncology, Inc. (CTOR) reported Loss for its full year of -$24.76 million
The company's earnings came in at -$24.76 million, or -$0.34 per share. This compares with -$21.15 million, or -$0.31 per share, last year.
Citius Oncology, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$24.76 Mln. vs. -$21.15 Mln. last year. -EPS: -$0.34 vs. -$0.31 last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Citius Oncology Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.