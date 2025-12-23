Citius Oncology Aktie

WKN DE: A40K7E / ISIN: US17331Y1091

24.12.2025 00:41:00

Citius Oncology, Inc. Full Year Loss Increases

(RTTNews) - Citius Oncology, Inc. (CTOR) reported Loss for its full year of -$24.76 million

The company's earnings came in at -$24.76 million, or -$0.34 per share. This compares with -$21.15 million, or -$0.31 per share, last year.

Citius Oncology, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$24.76 Mln. vs. -$21.15 Mln. last year. -EPS: -$0.34 vs. -$0.31 last year.

