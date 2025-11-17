CJ: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

CJ hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4281,00 KRW. Im Vorjahresviertel waren -4983,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CJ im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11 428,50 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 10 845,15 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at