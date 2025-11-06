CJ HelloVision öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

CJ HelloVision hat am 05.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CJ HelloVision in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,68 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 298,48 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 323,30 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at