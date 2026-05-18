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18.05.2026 06:31:29
CK Solution hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
CK Solution präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
CK Solution hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 343,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -234,670 KRW je Aktie gewesen.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 31,20 Prozent auf 54,32 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 78,95 Milliarden KRW gelegen.
Redaktion finanzen.at
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