CKX Lands: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

CKX Lands hat am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 0,03 USD. Im letzten Jahr hatte CKX Lands einen Gewinn von 0,060 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 0,2 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 51,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at