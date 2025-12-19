Clariant Aktie
WKN: 895929 / ISIN: CH0012142631
|
19.12.2025 07:56:00
Clariant announces the divestment of its business in Venezuela
Clariant today announced that it signed and closed the divestment of its legal entity (Clariant Venezuela S.A.) in Venezuela for USD ~1.8 million (CHF ~ 1.4 million) to CMV Química, C.A.Weiter zum vollständigen Artikel bei Clariant AG
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Clariant AG (N)mehr Nachrichten
|
11.12.25
|SPI-Papier Clariant-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Clariant-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
11.12.25
|Handel in Zürich: SPI legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
04.12.25
|SPI-Wert Clariant-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Clariant-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
27.11.25
|SPI-Titel Clariant-Aktie: So viel Verlust hätte ein Clariant-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
20.11.25
|SPI-Wert Clariant-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Clariant von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
16.11.25
|Swiss chemicals group Clariant warns of more production leaving Europe (Financial Times)
|
13.11.25
|SPI-Titel Clariant-Aktie: So viel hätte eine Investition in Clariant von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
11.11.25
|Zuversicht in Zürich: Zum Handelsstart Gewinne im SPI (finanzen.at)