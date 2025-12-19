Clariant Aktie

WKN: 895929 / ISIN: CH0012142631

19.12.2025 07:56:00

Clariant announces the divestment of its business in Venezuela

Clariant today announced that it signed and closed the divestment of its legal entity (Clariant Venezuela S.A.) in Venezuela for USD ~1.8 million (CHF ~ 1.4 million) to CMV Química, C.A.Weiter zum vollständigen Artikel bei Clariant AG
