|
22.12.2025 07:56:00
Clariant rejects allegations from MOL Group and Braskem against four companies related to the 2020 competition law infringement
Clariant today announced that the company received two claims for damages against four companies, including Clariant, from MOL Petrolkémia Zrt. and Slovnaft a.s. (MOL Group), Hungary, and Braskem S.A., Brazil, with the court of Munich, Germany.Weiter zum vollständigen Artikel bei Clariant AG
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX am Montag mit kleinem Plus erwartet -- DAX vor ruhiger Eröffnung -- Asiens Börsen in Grün
Am heimischen Aktienmarkt deuten sich zum Wochenstart leichte Gewinne an, während der deutsche Leitindex wenig bewegt erwartet wird. Am Montag präsentieren sich die Börsen in Fernost freundlich.