People Aktie

People für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089

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28.04.2026 13:03:20

Clashes over water resources in Chad kill over 40 people

Community clashes over water resources are becoming increasingly common in Chad, feuled by extreme weather. The latest violence spread across a wide area around a water well, prompting the military to intervene.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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