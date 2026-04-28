People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
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28.04.2026 13:03:20
Clashes over water resources in Chad kill over 40 people
Community clashes over water resources are becoming increasingly common in Chad, feuled by extreme weather. The latest violence spread across a wide area around a water well, prompting the military to intervene.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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