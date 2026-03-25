Safety Income and Growth Aktie
WKN DE: A2DTYA / ISIN: US78649D1046
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25.03.2026 21:39:20
Clashes spark safety concerns for World Cup in Mexico
A wave of violence set off by the killing of a Mexican drug cartel boss has raised concerns about security ahead of the World Cup. FIFA and Mexican offiicals have played down any risk.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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