Clean Harbors Aktie
WKN: 876514 / ISIN: US1844961078
|
30.10.2025 14:42:01
Clean Harbors (CLH) Q3 2025 Earnings Transcript
Image source: The Motley Fool.Wednesday, Oct. 29, 2025, at 9 a.m. ETClean Harbors (NYSE:CLH) management reported that Environmental Services achieved its fourteenth consecutive quarter of year-over-year adjusted EBITDA margin gains, primarily driven by pricing, waste volumes, and steady demand for technical services. SKSS maintained volume levels and delivered stable adjusted EBITDA despite ongoing base oil market headwinds, benefiting from cost controls and a higher-margin product mix. The company announced an expanded PFAS remediation opportunity, supported by new EPA study data validating high-temperature incineration. A multi-year, large-scale internal project -- the FDA solvent deasphalting plant -- was introduced, with a detailed capital commitment and EBITDA outlook, indicating a significant organic growth pipeline beyond M&A. Free cash flow generation and cash deployment flexibility remain ongoing priorities, with revised adjusted EBITDA guidance reflecting both growth and margin ambitions for 2025 amid macro and customer-specific turbulence.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
