24.11.2025 06:31:29
CleanGo Innovations legte Quartalsergebnis vor
CleanGo Innovations hat am 21.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,12 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,030 CAD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 0,0 Millionen CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 42,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,1 Millionen CAD umgesetzt worden waren.
