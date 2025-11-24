CleanGo Innovations legte Quartalsergebnis vor

CleanGo Innovations hat am 21.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,12 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,030 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 0,0 Millionen CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 42,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,1 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at