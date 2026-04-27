Asiens Börsen mehrheitlich in Grün - Nikkei zieht kräftig an

Die Börsen in Fernost zeigen sich am Montag vermehrt mit Gewinnen.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt zeigte sich am Freitag merklich schwächer.

So eröffnete der ATX mit einem klaren Verlust und stand auch anschließend im Minus. Sein Schlussstand: 5.744,22 Punkte (-1,19 Prozent).

An der Wiener Börse zeigten sich die Anleger vor dem Wochenende in Verkaufslaune. Sie blickten weiterhin mit Sorge auf die Lage am Persischen Golf, wo keine baldige Lösung absehbar ist. Einen leichten Hoffnungsschimmer brachte immerhin die Meldung, dass Irans Außenminister Abbas Araqchi zu weiteren Verhandlungen mit den USA nach Islamabad reisen will.

Während die USA weiter auf einen geeinten Vorschlag des Iran zur Beilegung des Krieges warten, stockten sie ihre Militärpräsenz in der Region weiter auf. Inzwischen befindet sich ein dritter Flugzeugträger im Nahen Osten. Das letzte Mal, dass die USA drei Flugzeugträger im Zuständigkeitsbereich des US-Regionalkommandos Centcom hatten, sei 2003 gewesen, als die USA sich auf die Invasion des Irak vorbereiteten, zitierte das "Wall Street Journal" einen US-Beamten.

Neben dem derzeitigen Dauer-Sorgenthema Naher Osten wurde das Börsenbarometer auch von Dividendenabschlägen der BAWAG und der Österreichischen Post belastet.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt zeigten sich am Freitag unentschlossen.

So startete der DAX etwas leichter und wechselte dann mehrfach das Vorzeichen. Am späten Nachmittag notierte er dann nahe der Nulllinie, wo er die Handelswoche minimale 0,11 Prozent im Minus bei 24.128,98 Punkten beendete.

Bei zuletzt wieder etwas gesunkenen Ölpreisen hat sich der DAX am Freitagnachmittag kaum mehr bewegt. Meldungen, wonach sich der iranische Außenminister auf dem Weg in die pakistanische Hauptstadt Islamabad befinden soll, nährten Hoffnungen auf neue Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran und stützten auch den hiesigen Aktienmarkt leicht.

Kräftige Kursgewinne für die schwer gewichteten SAP-Aktien nach gut aufgenommenen Quartalszahlen des Softwareherstellers stützten den DAX zusätzlich etwas.

Im April fiel das ifo-Geschäftsklima um 1,9 Punkte auf 84,4 Punkte. Analysten hatten einen erneuten Stimmungsdämpfer erwartet, waren aber von einem geringeren Rückgang ausgegangen. "Die Hoffnungen auf einen Aufschwung sind vorerst dahin", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest das Ergebnis der monatlichen Umfrage.

WALL STREET

An den US-Börsen tendierten am Freitag vor allem Technologieaktien bergauf.

Der Dow Jones tendierte lediglich seitwärts und verlor zum Handelsschluss 0,16 Prozent auf 49.230,71 Punkte.

Der NASDAQ Composite setzte hingegen seine Rekordlaune fort und legte um 1,63 Prozent auf 24.836,60 Zähler zu.

Im Spannungsfeld der weitgehend unveränderten Lage im Nahen Osten und der Straße von Hormus sowie begeistert aufgenommener Geschäftszahlen von Intel ist es am Freitag an den US-Börsen nach oben gegangen. Zumindest etwas hoffnungsvoll stimmte, dass US-Präsident Donald Trump eine um drei Wochen verlängerte Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon verkündete und dass die US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner zu Gesprächen mit iranischen Regierungsvertretern nach Islamabad reisten. Der iranische Außenminister wird ebenfalls in Islamabad erwartet, soll aber angeblich keine Gespräche mit den USA führen wollen. US-Vizepräsident JD Vance will aber erst reisen, wenn es Fortschritte bei den Verhandlungen gibt.

Die weiter hohen Ölpreise gerieten in den Hintergrund. Brent- Öl kostete im Tageshoch 107,50 US-Dollar. Das hielt Inflationssorgen am Leben, entsprechend verharrten die Renditen der US-Anleihen auf dem zuletzt erhöhten Niveau.

Klar favorisiert wurden Technologieaktien, nachdem der Chiphersteller Intel starke Zahlen präsentiert hatte und zudem überraschend für das laufende Quartal einen Gewinn erwartet. Der Markt feierte das mit einem Kursfeuerwerk. Der S&P 500 und die NASDAQ-Indizes markierten damit Rekordhochs.

ASIEN

Die asiatischen Börsen zeigen sich zum Wochenbeginn uneins.

In Tokio notiert der Nikkei 225 zeitweise 1,68 Prozent fester bei 60.720,25 Punkten und erreicht ein neues Rekordhoch.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite zwischenzeitlich 0,15 Prozent auf 4.085,88 Einheiten.

In Hongkong verliert der Hang Seng 0,14 Prozent auf 25.940,97 Zähler.

Die Mehrzahl der asiatischen Aktienmärkte ziehen am Montag im späten Geschäft an. Die Börsen folgen damit der Wall Street vom Wochenschluss. Mit Blick auf den Irankrieg herrsche das Prinzip Hoffnung, heißt es mit Blick auf Berichte, wonach der Iran den USA einen Vorschlag zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus unterbreitet haben soll. Die Ölpreise kommen von den Tageshochs zurück, gleichwohl steigen sei, denn trotz der Berichte sind die Verhandlungen zwischen den Kriegsparteien USA und Iran ins Stocken geraten - die Straße von Hormus bleibt weitgehend geschlossen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX