Cloudflare führt Data Localization Suite in Asien ein, um Kunden dabei zu helfen, ihre Datenhoheit zu erlangen

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das Unternehmen für Sicherheit, Performance und Zuverlässigkeit, das zum Aufbau eines besseren Internets beiträgt, gab heute bekannt, dass die Data Localization Suite (DLS) von Cloudflare jetzt in drei neuen Ländern im asiatisch-pazifischen Raum verfügbar ist: Australien, Indien und Japan. Die Data Localization Suite hilft Unternehmen mit Sitz in diesen Ländern wie auch globalen Unternehmen, die dort geschäftlich tätig sind, ihren Pflichten bezüglich der Datenlokalität nachzukommen, indem sie Cloudflare verwenden, um auf einfache Weise Vorschriften und Kontrollen darüber festzulegen, wohin ihre inländischen Daten gehen und wer Zugriff darauf hat. Dies ermöglicht es letztendlich allen Unternehmen mit Kunden in diesen Ländern, ihre Daten lokal zu pflegen und gleichzeitig von der Geschwindigkeit, Sicherheit und Skalierbarkeit des globalen Netzwerks von Cloudflare zu profitieren.

Fast 70 % der Länder in Asien haben neue Datenschutzgesetze verabschiedet oder entworfen. Dies macht es für regionale Unternehmen oft schwierig, im Ausland ansässige Anbieter für die Abwicklung des inländischen Datenverkehrs einzusetzen. Ohne regionalen Support stehen viele Unternehmen unter dem Druck, nur auf inländische Anbieter zurückgreifen zu können, weshalb sie ihre Anwendung ggf. auf ein Rechenzentrum oder die Region eines Cloud-Anbieters beschränken müssen. Dann müssen sie einen Kompromiss zwischen Compliance und einer schnellen und sicheren Umgebung für Endbenutzer eingehen. Mit der Data Localization Suite können Unternehmen aller Größen und Branchen jetzt Cloudflare nutzen, um mehr Auswahl und Kontrolle darüber zu erhalten, wie sie ihre Anforderungen bezüglich der Datenlokalität erfüllen können, ohne auf Sicherheit oder Performance verzichten zu müssen.

"Kein Unternehmen sollte sich zwischen der Einhaltung lokaler Datenvorschriften und einer hochwertigen Benutzererfahrung für seine Kunden entscheiden müssen. Und doch hören wir immer wieder, dass sich Unternehmen angesichts einer komplexen und sich laufend ändernden Landschaft regionaler Gesetze dazu gezwungen sehen", sagte Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. "Indem wir unsere Data Localization Suite auf die Märkte Australiens, Indiens und Japans erweitern, stellen wir sicher, dass Datenlokalität nicht auf Kosten der Geschwindigkeit, Sicherheit oder Privatsphäre zu gehen braucht, die Benutzer online erwarten und verdienen."

Jetzt können Unternehmen in Australien, Indien und Japan die Data Localization Suite von Cloudflare verwenden und folgende Vorteile genießen:

Kontrollieren, wo der Datenverkehr unterhalten wird : Unternehmen können die Rechenzentrumsstandorte auswählen, an denen ihr Datenverkehr überprüft wird. Darüber hinaus können sie den Geo Key Manager von Cloudflare verwenden, um auszuwählen, wo private Schlüssel aufbewahrt werden.

: Unternehmen können die Rechenzentrumsstandorte auswählen, an denen ihr Datenverkehr überprüft wird. Darüber hinaus können sie den Geo Key Manager von Cloudflare verwenden, um auszuwählen, wo private Schlüssel aufbewahrt werden. Serverlosen Code erstellen und bereitstellen, mit regionaler Kontrolle : Erstellen Sie Anwendungen, die es Entwicklern ermöglichen, globale Performance mit lokalen Compliance-Vorschriften zu kombinieren. Mit Jurisdiction Restrictions for Workers Durable Objects ist es einfach, serverlose Anwendungen zu schreiben, die auf eine bestimmte Region beschränkt sind.

: Erstellen Sie Anwendungen, die es Entwicklern ermöglichen, globale Performance mit lokalen Compliance-Vorschriften zu kombinieren. Mit Jurisdiction Restrictions for Workers Durable Objects ist es einfach, serverlose Anwendungen zu schreiben, die auf eine bestimmte Region beschränkt sind. Die Sicherheitsfunktionen von Cloudflare verwenden, um ihre Internet-Objekte zu schützen: Kunden können WAF, Bot-Management, DDoS-Schutz und mehr verwenden, um sicherzustellen, dass ihre Websites sicher sind und online bleiben.

Kunden können WAF, Bot-Management, DDoS-Schutz und mehr verwenden, um sicherzustellen, dass ihre Websites sicher sind und online bleiben. Globale und regionale Sicherheitszertifizierungen berücksichtigen:Unternehmen können sich darauf verlassen, dass sie globale Datenschutz- und Sicherheitszertifizierungen wie ISO 27001, 27701 und 27018 einhalten, während sie immer noch Leistung und Geschwindigkeit für jeden Bedarf anbieten können.

"Asia Pacific hat über 2,5 Milliarden Internetbenutzer, die mehr als die Hälfte aller Internetnutzer weltweit darstellen, und Datenschutz und Privatsphäre werden in dieser Region immer wichtiger. Die Wahrung der Privatsphäre der Endnutzer steht im Mittelpunkt der Mission von Cloudflare, beim Aufbau eines besseren Internets zu helfen. Wir freuen uns darauf, mit Unternehmen in Australien, Indien und Japan zusammenzuarbeiten, um ihnen zu ermöglichen, ihren Endnutzern schnelle, private, zuverlässige und sichere Dienste bereitzustellen", sagte Jonathon Dixon, VP und Managing Director, Asia Pacific, Japan und China, Cloudflare.

Die Data Localization Suite unterstützt Cloudflare-Kunden seit dem Jahr 2020 bei der Anpassung an die europäischen Lokalitätsanforderungen und -vorschriften.

"Wir freuen uns, die Lokalitätsvorteile von Cloudflare auf unsere Kunden auszudehnen und ihnen mehr Kontrolle bei der Verwaltung der Anforderungen bezüglich internationaler Datenübertragung zu geben", sagte Blake Brannon, Chief Strategy Officer, OneTrust. "Unsere Partnerschaft mit Cloudflare unterstützt unsere Mission, unsere Kunden in die Lage zu versetzen, mühelos durch die entstehende regulatorische Landschaft zu navigieren."

Heute umfasst das globale Netzwerk von Cloudflare mehr als 275 Städte in über 100 Ländern, darunter mehr als 100 Präsenzpunkte im asiatisch-pazifischen Raum, um die Sicherheits-, Performance- und Zuverlässigkeitssysteme so nah wie möglich zur regionalen Kundschaft zu bringen. Cloudflare investiert weiterhin in die Region mit Niederlassungen in Peking, Singapur, Sydney und Tokio. Im März gab Cloudflare außerdem 18 neue Städte bekannt, die seinem globalen Netzwerk hinzugefügt wurden, darunter Bhubaneshwar, Indien; Fukuoka, Japan; Kanpur, Indien; und Naha, Japan.

Weitere Informationen zu regionalen Services und der Data Localization Suite finden Sie unter:

Blog: Regional Services kommt nach Indien, Japan und Australien

Data Localization Suite – Produktseite

