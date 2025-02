Cloudflare-Aktie erreicht Drei-Jahreshoch - was Cloudflare antreibt

Die Aktien des IT-Sicherheitsunternehmens Cloudflare klettern derzeit steil nach oben und haben jüngst sogar ein Drei-Jahreshoch erreicht. Doch was treibt die Aktie an?

• Cloudflare-Aktie auf Drei-Jahreshoch• Das IT-Sicherheitsunternehmen verspricht KI-Innovationen• Analysten vorsichtig optimistisch

Seit Jahresbeginn konnte die Cloudflare-Aktie bereits um über 60 Prozent zulegen und hat jüngst bei 176,73 US-Dollar sogar ein Drei-Jahreshoch erklommen. Nachdem das Papier am Mittwoch an der NYSE noch mit einem Plus von 0,16 Prozent bei 172,83 US-Dollar geschlossen hatte, ging es am Donnerstag um 2,09 Prozent auf 176,44 US-Dollar aufwärts.

Positive Analystenkommentare

Cloudflare hatte zuletzt für 2025 ein jährliches Umsatzwachstum um 25 Prozent auf fast 2,1 Milliarden US-Dollar prognostiziert. In diesem Zusammenhang verwies CEO Matthew Prince auf vielversprechende Entwicklungen im Bereich der KI-Fähigkeiten, die das Unternehmen, wenn sie erfolgreich sind, auf neue Höhen heben könnten.

Dies kam bei Anlegern und Analysten gut an, denn falls es Cloudflare tatsächlich gelingt, KI erfolgreich in seine Dienstleistungen zu integrieren, könnte dies dem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, weil es sein Dienstleistungsangebot erweitern und seine Kundengewinnung verbessern könnte. In der Folge haben die Tech-Experten von Mizuho und Susquehanna ihre Kursziele für Cloudflare angehoben: Das neue Ziel von Mizuho beläuft sich nun auf 160 US-Dollar, das von Susquehanna auf 170 US-Dollar.

Beide Firmen loben die Q4-Leistung von Cloudflare, jedoch liegen ihre Kursziele immer noch leicht unter dem aktuellen Kursniveau. Dies hängt damit zusammen, dass sie die Aktie derzeit für relativ fair bewertet halten.

Starke Quartalsergebnisse

Mit seinen Zahlen für das vierte Quartal 2024 hatte Cloudflare überzeugen können. Denn mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 0,19 US-Dollar sowie einem Umsatzwachstum um 27 Prozent auf 459,9 Millionen US-Dollar wurden die Analystenerwartungen von 0,18 US-Dollar bzw. 452,04 Millionen US-Dollar übertroffen.

Die Experten von CMC Markets hoben insbesondere den Erfolg bei der Gewinnung von Großkunden hervor: So steigerte Cloudflare die Zahl großer Kunden (definiert als Kunden, die mehr als 100.000 US-Dollar pro Jahr ausgeben) ebenfalls um 27 Prozent auf 3.497.

Redaktion finanzen.at