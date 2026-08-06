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06.08.2026 23:29:00

Cloudflare Q2 Loss Widens

(RTTNews) - Cloudflare Inc. (NET) on Thursday reported a wider second-quarter loss, while revenue grew 36 percent from last year on continued growth in paying customers, large customers and developers on its platform.

Net loss widened to $170.0 million or $0.48 per share from $50.4 million or $0.15 per share in the prior-year quarter.

Excluding stock-based compensation, amortization, restructuring and other one-time items, adjusted earnings were $0.29 per share, compared with $0.21 per share a year ago.

Quarterly revenue increased to $696.1 million from $512.3 million last year. Gross margin declined to 71.8 percent from 74.9 percent.

For the third quarter, Cloudflare expects revenue of $736 million to $737 million and adjusted earnings of $0.34 per share.

For fiscal 2026, the company now projects revenue of $2.864 billion to $2.870 billion and adjusted earnings of $1.25 to $1.26 per share.

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