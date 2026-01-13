Cloudflare Aktie
WKN DE: A2PQMN / ISIN: US18915M1071
|
13.01.2026 21:00:55
Cloudflare Unusual Options Activity
This article Cloudflare Unusual Options Activity originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cloudflare
|
05.12.25
|Cloudflare-Ausfall sorgt für Unterbrechungen bei globalen Webdiensten - Aktie fällt (dpa-AFX)
|
18.11.25
|Cloudflare-Aktie tiefrot: Zeitweise massive Störung betrifft viele große Websites (finanzen.at)
|
18.11.25
|ChatGPT and X hit by outage at online security group Cloudflare (Financial Times)
|
29.10.25
|Ausblick: Cloudflare verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.10.25
|Erste Schätzungen: Cloudflare legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
30.07.25
|Ausblick: Cloudflare präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.07.25
|Erste Schätzungen: Cloudflare verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Cloudflare
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Cloudflare
|161,46
|0,04%
|UnUsUaL Ltd Registered Shs
|0,03
|4,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Rot
An den Börsen in Fernost geht es am Donnerstag abwärts.