06.11.2025 06:31:29
Clover Health Investments A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Clover Health Investments A hat am 04.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Clover Health Investments A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,020 USD je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Clover Health Investments A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 44,76 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 479,1 Millionen USD im Vergleich zu 331,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.
