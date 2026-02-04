CLPS Incorporation Registered Shs Aktie

CLPS Incorporation Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JMZN / ISIN: KYG316421042

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.02.2026 15:14:49

CLPS Board Authorizes Share Repurchase Program

(RTTNews) - CLPS Inc. (CLPS), a provider of information technology, consulting, and solutions, announced on Wednesday that its Board of Directors has approved a share repurchase program.

The program authorizes the company to buyback upto 1 million of its outstanding common shares in the open market when the share price is below $2.00.

The repurchase program will run from February 5, 2026, through November 4, 2026. This initiative is intended to enhance shareholder value and reinforce CLPS's market valuation.

The repurchases may be conducted through open market or privately negotiated transactions, subject to market conditions and regulatory requirements.

CLPS closed trading on Tuesday at $1.08, up $0.01 or 0.93 percent on the Nasdaq.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu CLPS Incorporation Registered Shs

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu CLPS Incorporation Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

CLPS Incorporation Registered Shs 0,90 5,29% CLPS Incorporation Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Dow fester erwartet -- ATX unentschlossen -- DAX etwas leichter -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester
Am Mittwoch zeigt sich die Wiener Börse mit Schwankungen. Der DAX gibt leicht nach. Der Dow zeigt eine leichte Erholung. Am Mittwoch zeigten sich die asiatischen Börsen mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen