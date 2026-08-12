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12.08.2026 06:31:29
CMS Info Systems vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
CMS Info Systems lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,10 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CMS Info Systems ein EPS von 5,69 INR je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CMS Info Systems im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,16 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,35 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 6,27 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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