COACH A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

COACH A hat am 10.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 27,31 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,61 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat COACH A mit einem Umsatz von insgesamt 916,2 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 937,3 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 2,25 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at