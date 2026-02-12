|
Coca-Cola: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Coca-Cola lud am 10.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,74 CAD gegenüber 0,710 CAD im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16,48 Milliarden CAD umgesetzt, gegenüber 15,82 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,25 CAD eingefahren. Im Vorjahr waren 3,37 CAD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 66,99 Milliarden CAD – das entspricht einem Zuwachs von 4,56 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 64,07 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.
