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12.08.2026 06:31:29
Coca-Cola Icecek legte Quartalsergebnis vor
Coca-Cola Icecek hat am 10.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,96 TRY gegenüber 1,80 TRY im Vorjahresquartal.
Coca-Cola Icecek hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 67,22 Milliarden TRY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 39,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 48,14 Milliarden TRY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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