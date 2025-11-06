Cocolonet hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Cocolonet hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 31,43 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 20,24 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 2,52 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 1,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,48 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at