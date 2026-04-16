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16.04.2026 06:31:29
coconala gewährte Anlegern Blick in die Bücher
coconala hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 28.02.2026 abgelaufen war.
Das EPS belief sich auf 3,88 JPY gegenüber 2,31 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz lag bei 2,52 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 7,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,34 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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