Code Chain New Continent: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Code Chain New Continent hat sich am 10.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,53 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at