Codere Aktie
WKN DE: A0M52V / ISIN: ES0119256115
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13.11.2026 14:09:16
Codere Online: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third quarter of 2026 earnings call, held on Nov. 12, 2026, Codere Online (NASDAQ:CDRO) announced revenue grew 31% year over year to 62.6 million euros, driven by expanding player spend. Online gaming operators depend on converting user volume into profitable retention rather than burning capital on low-value users. Managing player value determines whether top-line expansion generates durable earnings. Three things management said stand out.
Management prioritized player quality over mass volume, lifting average monthly spend per active user 24% to 134 euros. Higher spend per user translates directly into improved profitability without forcing the business to overspend on customer acquisition.
Spain introduced new identification and deposit rules that apply across operators, creating temporary operational hurdles. Established companies with proper infrastructure can adapt while smaller competitors struggle to comply.
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