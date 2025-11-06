|
06.11.2025 06:31:29
Coface informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Coface hat am 03.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
In Sachen EPS wurden 0,41 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coface 0,480 USD je Aktie eingenommen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Coface in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 628,2 Millionen USD im Vergleich zu 515,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
