27.10.2025 06:31:29
Coforge präsentierte Quartalsergebnisse
Coforge hat am 24.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Das EPS lag bei 11,21 INR. Im letzten Jahr hatte Coforge einen Gewinn von 6,06 INR je Aktie eingefahren.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 30,15 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 39,86 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 30,62 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 10,76 INR sowie einem Umsatz von 40,56 Milliarden INR in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.at
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
