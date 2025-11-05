Coherent Aktie

Coherent für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 864089 / ISIN: US1924791031

05.11.2025 23:34:36

Coherent Q1 Profit Rises

(RTTNews) - Coherent Corp. (COHR) reports first-quarter net earnings of $226 million, compared to net income of $26 million.

On a diluted basis, earnings per share for the quarter were $1.19 per share compared to a loss of $0.04 per share last year.

Revenues for the quarter were $1.58 billion, compared to $1.35 billion last year.

On an adjusted basis, net earnings were $221 million or $1.16 per share, compared to $138 million or $0.67 per share last year.

Looking forward to the second quarter, the company expects adjusted earnings of $1.10 to $1.30 per share and revenues of $1.56 billion to $1.70 billion.

Börse aktuell - Live Ticker

Bilanzsaison auf Hochtouren: ATX verhalten -- DAX schwächelt -- Asiens Märkte ziehen kräftig an
Am Donnerstag zeigt sich der heimische Aktienmarkt stabil, während der deutsche Leitindex leicht tiefer tendiert. Unterdessen geht es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.
