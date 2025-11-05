Coherent Aktie
WKN: 864089 / ISIN: US1924791031
|
05.11.2025 23:34:36
Coherent Q1 Profit Rises
(RTTNews) - Coherent Corp. (COHR) reports first-quarter net earnings of $226 million, compared to net income of $26 million.
On a diluted basis, earnings per share for the quarter were $1.19 per share compared to a loss of $0.04 per share last year.
Revenues for the quarter were $1.58 billion, compared to $1.35 billion last year.
On an adjusted basis, net earnings were $221 million or $1.16 per share, compared to $138 million or $0.67 per share last year.
Looking forward to the second quarter, the company expects adjusted earnings of $1.10 to $1.30 per share and revenues of $1.56 billion to $1.70 billion.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Coherent Inc.mehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Coherent Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison auf Hochtouren: ATX verhalten -- DAX schwächelt -- Asiens Märkte ziehen kräftig an
Am Donnerstag zeigt sich der heimische Aktienmarkt stabil, während der deutsche Leitindex leicht tiefer tendiert. Unterdessen geht es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.