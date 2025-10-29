Cohu Aktie
WKN: 856506 / ISIN: US1925761066
|
29.10.2025 22:41:05
Cohu Q3 Loss Narrows
(RTTNews) - Cohu, Inc. (COHU), on Wednesday, reported a third-quarter net loss of $4.1 million or $0.09 per share, compared to net loss of $18.1 million or $0.39 per share last year.
Adjusted loss for the quarter was $2.8 million or $0.06 per share, compared to $3.8 million or $0.08 per share last year.
Revenues for the quarter were $126.2 million, compared to $95.3 million last year.
Looking forward, Cohu expects fourth quarter sales to be in a range of $122 million, plus or minus $7 million.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cohu Inc.mehr Nachrichten
|
28.10.25
|Ausblick: Cohu öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
30.07.25
|Ausblick: Cohu präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.04.25
|Ausblick: Cohu zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Cohu Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Cohu Inc.
|21,20
|6,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Zinsentscheid: ATX zum Handelsende im Plus -- DAX letztlich wenig bewegt -- Wall Street schließen im Minus -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendierte. An der Wall Street ging es abwärts. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.