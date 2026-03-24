Coinbase Aktie
WKN DE: A2QP7J / ISIN: US19260Q1076
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24.03.2026 20:35:13
Coinbase, Circle Stocks Slide After Senate Draft Targets Stablecoin Yield
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