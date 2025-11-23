NOV Aktie
WKN DE: A2QLRE / ISIN: US62955J1034
|
23.11.2025 15:30:45
Coinbase, Micron, And XPeng Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (Nov. 17-Nov. 21): Are the Others in Your Portfolio?
This article Coinbase, Micron, And XPeng Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (Nov. 17-Nov. 21): Are the Others in Your Portfolio? originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NOV Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
26.10.25
|Ausblick: NOV präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.10.25
|Erste Schätzungen: NOV zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.09.25
|NYSE-Handel S&P 500 am Dienstagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
23.09.25