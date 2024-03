Coinbase-Aktie mit kräftigen Gewinnen: Kryptorally schiebt auch Coinbase an

Die Rally am Kryptomarkt beschert nicht nur dem Bitcoin neue Rekordstände: Auch Unternehmen wie Coinbase werden zu Anlegerlieblingen.

• Kryptoanleger in Kauflaune• Coinbase-Aktie gefragt• Kryptobörse als Profiteur der Erfolgswelle

Bitcoin hat am Dienstag die Marke von 71.000 US-Dollar übersprungen und neue Rekordstände erreicht. Zuletzt wurde das Krypto-Urgestein bei 71.600 US-Dollar gehandelt und hat damit seit Jahresstart einen Preissprung von über 60 Prozent erlebt.

Coinbase-Aktie springt an

Auch die Aktie der Kryptobörse Coinbase fährt im Windschatten der Kryptorally: Im NASDAQ-Handel legt die Coinbase-Aktie zeitweise 2,68 Prozent auf 263,49 US-Dollar zu und setzt ihre Erfolgsserie damit weiter fort.

Allein im letzten Monat sprang der Anteilsschein um mehr als 70 Prozent an, was auch überzeugenden Quartalszahlen zu verdanken war: Zwar schrieb das Unternehmen im Gesamtjahr Verluste, im vierten Quartal war die Kryptobörse aber profitabel und verdiente mit 1,04 US-Dollar je Aktie deutlich mehr, als ihr Experten im Vorfeld zugetraut hatten. Auch die Erlöse lagen mit 954 Millionen US-Dollar im vierten Quartal deutlich über dem Marktkonsens.

Coinbase profitiert von starkem Anleger-Engagement

Dabei profitiert Coinbase von seinem Geschäftsmodell: Die Kryptohandelsplattform generiert Einnahmen durch den Handel mit Cyberdevisen. In diesem Bereich war das Anlegerinteresse zuletzt deutlich gestiegenen, was sich in einem deutlich größeren Handelsvolumen niederschlug. Dabei gibt es vor allem zwei Faktoren, die den Markt antreiben: Die Anfang des Jahres erfolgte Zulassung von Bitcoin-Spot-ETFs durch die US-Börsenaufsicht SEC, die sich über massive Mittelzuflüsse freuen können, sowie das anstehende Bitcoin-Großevent im April, wenn das Bitcoin-Halving die Belohnung für Bitcoin-Miner bereits zum vierten Mal halbiert, um insbesondere einer übermäßigen Inflation entgegenzuwirken.



Redaktion finanzen.at