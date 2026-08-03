Coinbase Aktie
WKN DE: A2QP7J / ISIN: US19260Q1076
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04.08.2026 01:55:02
Coinbase (COIN) Q2 2026 Earnings Call Transcript
Image source: The Motley Fool.Thursday, July 30, 2026 at 5:00 p.m. ETNeed a quote from a Motley Fool analyst? Email pr@fool.comContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Coinbase
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|Gute Stimmung in New York: S&P 500 schlussendlich im Plus (finanzen.at)
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31.07.26
|Gewinne in New York: S&P 500 liegt mittags im Plus (finanzen.at)
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31.07.26
|Handel in New York: S&P 500 zum Start des Freitagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
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30.07.26
|Ausblick: Coinbase präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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29.07.26
|S&P 500-Wert Coinbase-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Coinbase-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
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27.07.26
|NYSE-Handel: S&P 500 beginnt Montagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
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26.07.26
|Neue SEC-Pläne könnten Kryptomarkt grundlegend verändern (finanzen.ch)