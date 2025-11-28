Collplant präsentierte Quartalsergebnisse

Collplant hat am 26.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,27 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,380 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at