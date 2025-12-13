WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
|
14.12.2025 00:35:19
Cologne authorities find World War II bomb in park
Authorities unearthed an unexploded Second World War bomb in Klettenberg Park in Cologne and had to dispose of it immediately. Roughly 8,400 people were told to evacuate an area within a 500-meter radius of the site.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
