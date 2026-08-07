Color Chips (India) legte Quartalsergebnis vor

Color Chips (India) veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,12 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,160 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Color Chips (India) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 52,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 150,1 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 98,3 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at