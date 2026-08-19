Column Capital legte Quartalsergebnis vor

Column Capital hat am 17.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,24 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at