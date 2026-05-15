Com7: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Com7 hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,16 USD gegenüber 0,120 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 743,6 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 615,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at