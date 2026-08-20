Comba Telecom Systems Holdings Aktie
WKN DE: A1C04L / ISIN: KYG229721140
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20.08.2026 15:49:23
COMBA TELECOM SYS Reveals Decline In H1 Bottom Line
(RTTNews) - COMBA TELECOM SYS (COBJF) reported earnings for first half that Dropped, from last year
The company's bottom line totaled HK$55.24 million, or HK$0.0176 per share. This compares with HK$61.78 million, or HK$0.0209 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 0.0% to HK$2.200 billion from HK$2.199 billion last year.
COMBA TELECOM SYS earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: HK$55.24 Mln. vs. HK$61.78 Mln. last year. -EPS: HK$0.0176 vs. HK$0.0209 last year. -Revenue: HK$2.200 Bln vs. HK$2.199 Bln last year.
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