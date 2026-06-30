NBCUniversal Aktie
WKN DE: NBCUNI / ISIN: NETNBCUNI000
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30.06.2026 19:58:05
Comcast, NBCUniversal Split Drives Deal-Making Speculation
Almost as soon as the two companies announced a split, analysts rushed to consider potential merger and acquisition targets for each.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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|Comcast Corp. (Class A)
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