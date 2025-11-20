COMCM SA: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

COMCM SA äußerte sich am 17.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 38,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,1 Millionen RON generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 0,2 Millionen RON ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at