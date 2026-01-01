Comerica Aktie
WKN: 864861 / ISIN: US2003401070
|
01.01.2026 20:28:18
Comerica Becomes a $157 Million Top Holding as Shares Surge 41% Year Over Year
On November 13, Florida-based HoldCo Asset Management disclosed a new position in Comerica (NYSE:CMA), adding 2.29 million shares for an estimated $156.94 million.According to a U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) filing published November 13, HoldCo Asset Management established a new stake in Comerica (NYSE:CMA), acquiring 2.29 million shares. The position was valued at $156.94 million as of September 30, making Comerica the largest holding in the fund’s 13F-reported portfolio.The new position accounts for 16.56% of 13F assets under management.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!